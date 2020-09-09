شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 278 إصابة جديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل 278 إصابة وثماني حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء الأربعاء، أشارت «الصحة الجزائرية»، إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل إلى 47 ألفًا و216.

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