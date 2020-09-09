شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمى يدعو لابتعاد أجهزة الدولة عن إثارة الفرقة بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا مصطفى الكاظمى، رئيس وزراء العراق إلى ابتعاد أجهزة الدولة عن إثارة الفرقة، وفق الخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ويسعى رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى للسيطرة على انتشار السلاح بين الفصائل المسلحة في العراق، تمهيدا لاستعادة الأمن في الشارع العراقى، ووقف أي حوادث اغتيالات لنشطاء سياسيين عراقيين، حيث تأتى تلك المساعى في الوقت الذى تخفض فيه الولايات المتحدة الأمريكية قواتها في العراق، ووفقا لموقع العربية، فمنذ تعيينه رئيساً للوزراء في العراق، تعهد مصطفى الكاظمي بوضع حد للسلاح المتفلت وتقوية أسس الدولة، إلا أن رياح الفصائل المسلحة والميليشيات الموالية لإيران في البلاد تجري بعكس سفينته، وعلى مدى الأشهر والأسابيع الماضية، لم تتوقف الهجمات التي استهدفت منشآت حيوية مثل مطار بغداد، أو مواكب للتحالف الدولى، كما أنه منذ وصول الكاظمي إلى رئاسة الحكومة العراقية، وعد بضبط العناصر المسلحة الخارجة عن السيطرة، ومحاربة الفساد المستشري، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي طال انتظارها، لكن مسؤولين حكوميين عراقيين يرون أنه كلما اقتربت الحكومة من تنفيذ أهدافها المعلنة، يظهر لها أن جهات مسلحة يشتبه بأن لها صلات بإيران تعرقل.

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