شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 13 من عناصر حركة الشباب الإرهابية فى الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت القوات العسكرية الصومالية اليوم، على 13 عنصرًا من حركة الشباب الإرهابية من بينهم قياديان، بمناطق تابعة لمحافظة جوبا السفلى جنوب البلاد، وأكد قائد قوات كومندوز الصومالية، اللواء إسماعيل عبد المالك مالن، أن القوات تمكنت خلال العملية العسكرية التي جرت في منطقة تبعد75 كيلومتر من مدينة كيسمايو من تصفية العناصر الإرهابية وتدمير قواعدها.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، كان 14 من عناصر الشباب قد قتلوا أمس، على يد الجيش الصومالي في مدينة " بلعد" في محافظة /شبيلي السفلى/ جنوبي البلاد.