قرقاش: إدارة الملف مع إسرائيل بيد الفلسطينيين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى الدكتور أنور قرقاش، إن الأخوة الفلسطينيون عارضوا الإجماع على مسودة القرار، متابعا: نطمح لدولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى خلال تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن إدارة الملف مع إسرائيل بيد الفلسطينيين، متابعا: علينا تبني أنماط تفاوض مختلفة عن الماضي.
واستطرد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى أنه سيكون لدينا أدوات عدة لدعم الموقف الفلسطيني مستقبلا، موضحة أن مصلحة فلسطين هي أولوية للإمارات.
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