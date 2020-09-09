شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان يطلب الاتصال بالسفارة الأمريكية بشأن عقوبات ضد وزيرين سابقين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس ميشال عون، طلب من وزير الخارجية فى حكومة تصريف الأعمال الاتصال بالسفارة الأمريكية بشأن فرض عقوبات على اثنين من الوزراء السابقين.
كما طلب عون الاتصال بالسفارة اللبنانية فى واشنطن، "للاطلاع على الظروف التى أملت قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على الوزيرين السابقين على حسن خليل ويوسف فنيانوس".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لبنان يطلب الاتصال بالسفارة الأمريكية بشأن عقوبات ضد وزيرين سابقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.