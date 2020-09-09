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رئيس لبنان يطلب الاتصال بالسفارة الأمريكية بشأن عقوبات ضد وزيرين سابقين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الرئاسة اللبنانية، اليوم الأربعاء، إن الرئيس ميشال عون، طلب من وزير الخارجية فى حكومة تصريف الأعمال الاتصال بالسفارة الأمريكية بشأن فرض عقوبات على اثنين من الوزراء السابقين.

 

كما طلب عون الاتصال بالسفارة اللبنانية فى واشنطن، "للاطلاع على الظروف التى أملت قرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على الوزيرين السابقين على حسن خليل ويوسف فنيانوس".

 

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