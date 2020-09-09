شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين هجوم استهدف موكب نائب الرئيس الأفغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الإمارات الهجوم الذي استهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين، اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي استهدف نائب الرئيس الأفغاني، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص، مؤكدة تضامن مملكة البحرين مع جمهورية أفغانستان الإسلامية فيما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب في أراضيها.

وأعربت الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - عن بالغ تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مشددة على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل القضاء على الإرهاب وردع كل من يدعمه أو يموله.