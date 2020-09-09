شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمى يأمر بفتح جسر جوى وبحرى لإغاثة السودان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى بفتح جسر جوي وبحري لإغاثة السودان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق قال رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، إن تدهور البنية التحتية فاقم من كارثة الفيضانات، وذلك في تصريحات خاصة لقناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل. وأضاف رئيس وزراء السودان، أن تحقيق السلام كان من أهم أولوياتنا، متابعا: اتفاق جوبا مرحلة نحو تحقيق السلام مع كل الحركات المسلحة.
وفى وقت سابق ناشدت عائشة موسى عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، لدعم جهود السودان من أجل تلبية احتياجات اللاجئين في البلاد، وذلك لدى لقائها، اليوم الأربعاء، مع محمد التهامي معتمد اللاجئين المكلف بالسودان.
وقال التهامي، في تصريح صحفي، إن اللقاء تناول قضايا اللاجئين بولاية الخرطوم، والذين يتجاوز عددهم 400 ألف لاجئ، لافتا إلى أن الاجتماع بحث كيفية مساعدة هؤلاء اللاجئين في ظل الظروف التي يمر بها السودان، وخاصة اللاجئين من دولة جنوب السودان الذين تستضيفهم ولاية الخرطوم.
كانت هذه تفاصيل خبر الكاظمى يأمر بفتح جسر جوى وبحرى لإغاثة السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.