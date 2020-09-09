شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمى يأمر بفتح جسر جوى وبحرى لإغاثة السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى بفتح جسر جوي وبحري لإغاثة السودان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، إن تدهور البنية التحتية فاقم من كارثة الفيضانات، وذلك في تصريحات خاصة لقناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل. وأضاف رئيس وزراء السودان، أن تحقيق السلام كان من أهم أولوياتنا، متابعا: اتفاق جوبا مرحلة نحو تحقيق السلام مع كل الحركات المسلحة.

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وفى وقت سابق ناشدت عائشة موسى عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، لدعم جهود السودان من أجل تلبية احتياجات اللاجئين في البلاد، وذلك لدى لقائها، اليوم الأربعاء، مع محمد التهامي معتمد اللاجئين المكلف بالسودان.

وقال التهامي، في تصريح صحفي، إن اللقاء تناول قضايا اللاجئين بولاية الخرطوم، والذين يتجاوز عددهم 400 ألف لاجئ، لافتا إلى أن الاجتماع بحث كيفية مساعدة هؤلاء اللاجئين في ظل الظروف التي يمر بها السودان، وخاصة اللاجئين من دولة جنوب السودان الذين تستضيفهم ولاية الخرطوم.