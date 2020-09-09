شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش يؤكد تمسك الإمارات بدولة فلسطينية وفق مبادرة السلام العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى، الدكتور أنور قرقاش، إن لغة الشجب أفسدت مسودة القرار العربي، متابعا: حتى صباح اليوم كان لدينا اتفاقا بشأن القرار العربي حول فلسطين. وأضاف قرقاش فى تصريحات لقناة العربية: اليوم ضاعت فرصة مهمة على الفلسطينيين، موضحا أن الكل أجمع على القرار العربي باستثناء الأخوة الفلسطينيين.
وتابع الدكتور أنور قرقاش: متمسكون دوما بدولة فلسطينية وفق مبادرة السلام العربية، موضحا أن الاتفاق الإماراتى مع إسرائيل قرار سيادي وليس موجها ضد أحد.
وأوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى، أن الإمارات استطاعت وقف ضم الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى أن الموقف الإماراتي عكسته مسودة القرار العربى.
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