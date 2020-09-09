شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش يؤكد تمسك الإمارات بدولة فلسطينية وفق مبادرة السلام العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى، الدكتور أنور قرقاش، إن لغة الشجب أفسدت مسودة القرار العربي، متابعا: حتى صباح اليوم كان لدينا اتفاقا بشأن القرار العربي حول فلسطين. وأضاف قرقاش فى تصريحات لقناة العربية: اليوم ضاعت فرصة مهمة على الفلسطينيين، موضحا أن الكل أجمع على القرار العربي باستثناء الأخوة الفلسطينيين.

وتابع الدكتور أنور قرقاش: متمسكون دوما بدولة فلسطينية وفق مبادرة السلام العربية، موضحا أن الاتفاق الإماراتى مع إسرائيل قرار سيادي وليس موجها ضد أحد.

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وأوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى، أن الإمارات استطاعت وقف ضم الأراضي الفلسطينية، لافتا إلى أن الموقف الإماراتي عكسته مسودة القرار العربى.