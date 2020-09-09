المغرب يسجل 2157 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الصحة فى المغرب، تسجيل 2157 إصابة جديدة بفيرس كورونا و26 وفاة، فى غضون ذلك قررت الحكومة المغربية اليوم تمديد وقت سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي في سائر أرجاء البلاد، وذلك لمواجهة الانتشار الكثيف لفيروس كورونا.
وقد صادق مجلس الحكومة المغربية المنعقد اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم تُمدد بموجبه حالة الطوارئ الصحية حتى يوم 10 أكتوبر المقبل.
ويأتي هذا القرار تزامناً مع تسجيل أرقام غير مسبوقة في عدد الوفيات وحالات الإصابة بفيروس كورونا على الصعيد الوطني لاسيما بالمدن الكبرى للمملكة، وارتفاع الحالات الخطيرة والحرجة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة.
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