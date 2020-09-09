المغرب يسجل 2157 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 وفاة

وقد صادق مجلس الحكومة المغربية المنعقد اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم تُمدد بموجبه حالة الطوارئ الصحية حتى يوم 10 أكتوبر المقبل.

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ويأتي هذا القرار تزامناً مع تسجيل أرقام غير مسبوقة في عدد الوفيات وحالات الإصابة بفيروس كورونا على الصعيد الوطني لاسيما بالمدن الكبرى للمملكة، وارتفاع الحالات الخطيرة والحرجة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة.