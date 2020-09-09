شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 7 أشخاص بهجوم انتحاري في الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشرطة الصومالية، اليوم الأربعاء، إن "انتحاريا نفذ هجوماً استهدف مطعماً شعبياً بالقرب من قصر الرئاسة في العاصمة مقديشو، أسفر عن مقتله و7 آخرين.



وقال ضابط الشرطة، علي حسن، إن "القتلى ضابط شرطة و6 مدنيون. وأصيب عشرات آخرون من رواد المطعم".



ودخل الانتحاري وهو يرتدي سترة مفخخة، مطعم "بلو سكاي"، وقال الضابط إن "المطعم يقع على مسافة 600 متر من القصر الرئاسي، في حي حمروين بالعاصمة الصومالية، ويرتاده مسؤولون حكوميون بشكل دوري".

Advertisements

وتتوقع الشرطة الصومالية ارتفاع حصيلة القتلى، حيث إن إصابات عدد من الجرحى خطيرة.



وقال شاهد عيان من الحي الذي شهد الانفجار إنه "رأى جثة صبي بين القتلى".



ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، وتشتبه الشرطة أن جماعة الشباب المتطرفة ضالعة في التفجير.



وتشن جماعة الشباب، التي لها صلات بتنظيم القاعدة، هجمات بشكل دوري تستهدف مسؤولين حكوميين وصحفيين ورجال أعمال بارزين وكذلك المدنيين في الصومال التي تعاني من الاضطرابات.