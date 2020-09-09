شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى اليمن لـ 576 حالة وشفاء 1209 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا فى اليمن، اليوم الأربعاء، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و 6 حالات تعاف، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (1999) منها (576) وفاة و(1209) حالة شفاء، وأمس، أعلنت اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا فى اليمن، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالى الحالات المؤكدة 1994، وتسجيل 3 حالات وفاة ليصل إجمالى الوفيات 576 مقابل (1203) حالة شفاء. وفى وقت سابق أعلنت لجنة مواجهة فيروس كورونا في اليمن عدم تسجيل أي حالة وفاة بالفيروس المستجد خلال الـ48 ساعة الماضية، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وقالت اللجنة في بيان: "سجلنا 3 إصابات جديدة في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، وإصابة واحدة في محافظة المهرة (شرقي البلاد)، رفعت إجمالي الحالات المصابة المؤكدة إلى 1987 حالة".
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