شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك: ورثنا وضع اقتصادى شبه كارثى ونعمل على معالجة الاختلالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله الحمدوك، الأربعاء، إن الخرطوم استجابة لكافة الشروط المطلوبة لإزالة اسمها من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، متابعا: ورثنا وضع اقتصادي شبه كارثي، وأضاف رئيس وزراء السودان، خلال لقاءه بقناة سكاى نيوز الإخبارية، أن الحصار على السودان لا يزال متواصلا، موضحا أن هناك خلل تاريخي في الهيكل الاقتصادي السوداني.

وتابع الدكتور عبد الله حمدوك: نعمل على معالجة الاختلالات في الوضع الاقتصادي، وسنعمل على ترشيد دعم المواد الأساسية، لافتا إلى أن الخلافات داخل قوى الحرية والتغيير أمر طبيعي.

Advertisements

واستطرد رئيس وزراء السودان: هدفنا حلحلة الخلافات داخل هيكل قوى الحرية والتغيير، ونطمح لعلاقة جديدة مع المجتمع الدولي، متابعا: سياستنا الخارجية قائمة على الابتعاد عن المحاور.