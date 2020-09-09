رئيس الوزراء الجزائرى يبحث مع نظيره الفرنسى التعاون المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائرى اليوم الأربعاء هاتفيا مع نظيره الفرنسى جون كاستيكس التعاون المشترك بين البلدين. وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية مساء اليوم "تلقى الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسى جون كاستيكس، حيث تطرق الجانبان إلى سبل تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجلات و كذلك التحضير للدورة المقبلة لاجتماع اللجنة الحكومية رفيعة المستوى بين البلدين".

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