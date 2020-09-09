شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يبحث مع وفد المجلس الإسلامى الأعلى إدارة جامع الجزائر الأعظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، وفدًا من المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة بوعبد الله غلام الله، رئيس المجلس.

وقال بوعبد الله ، في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء، إن اللقاء تطرق إلى الأمور المتعلقة بالجانب الوطني، خاصة جامع الجزائر الأعظم وكيفية إدارته بعد تدشينه، واصفا إياه بـ"المعلم التاريخي الذي هو في الحقيقة عنوان استقلال الجزائر وعنوان الدولة الجزائرية بفضل الجهاد وبفضل أول نوفمبر".

وأضاف "تحدثنا عن إدارة جامع الجزائر وما هو النشاط الذي سيحتضنه سواء سياحيًا أو تاريخيًا أو ثقافيًا أو تعليميًا"، مشيرا إلى أنه تم الاستماع إلى توجيهات الرئيس تبون في هذا الشأن.

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ويعد جامع الجزائر الأعظم الواقع ببلدية المحمدية بالجزائر عاصمة أكبر مسجد في الجزائر وإفريقيا و ثالث أكبر مسجد في العالم بعد المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة.

وتعلو الجامع أطول مئذنة في العالم يبلغ ارتفاعها 267 مترا فيما تبلغ المساحة الإجمالية للمسجد أكثر من 27 هكتارا.

ويسع لـ120 ألف مصل، وقد تم وضع حجر الأساس لجامع الجزائر في أكتوبر 2011 وبدأت أعمال البناء رسميا في 20 مايو 2012، فيما من المقرر افتتاحه رسميا في الأول من نوفمبر المقبل.