شكرا لقرائتكم خبر عن التسوية الودية بالرياض تسترد 15 مليون ريال عبر «جلسات الصلح» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من استرداد حقوق وأجور متأخرة بمبالغ تصل إلى أكثر من 15 مليون ريال خلال 4 أشهر، بعد عقد جلسات الصلح بين طرفي النزاع من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم وتقريب وجهات النظر للوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين.

وأوضح مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور محمد الحربي أن إدارة التسوية الودية بالرياض استقبلت خلال المدة نفسها مايقارب من 12 ألف دعوى عمالية عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، مشيراً إلى أن عمل الإدارة يشتمل على دراسة الطلبات والتأكد من مطابقتها لشروط وضوابط التسوية الودية، ثم التواصل مع الطرفين لإبلاغهم بموعد جلسات الصلح، ومن ثم عقد الجلسات للوصول إلى حل الخلاف بشكل ايجابي إن أمكن أو إحالة الدعوى إلى المحكمة خلال 21 يوما عمل من تاريخ أول جلسة.