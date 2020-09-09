"قرار يؤدي للمخطط التصفوي"... حماس تعلق على قرار الجامعة العربية بشأن التطبيع بين الإمارات وإسرائيل

وقال المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، إنه من المؤسف إسقاط الجامعة العربية لمثل هذا المشروع الذي يدين اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.

ونشر قاسم تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، أوضح من خلالها أن "عدم قدرة الجامعة على إصدار هذا القرار يغري حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية على استمرار تطبيق المخطط التصفوي للقضية الفلسطينية".

وشدد قاسم على أنه "يجب على مؤسسة الجامعة العربية أن تعبر عن ضمير الأمة العربية الرافض للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي".

وقالت الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، إن الاجتماع الوزاري لمجلس الجامعة لم يتوصل لتوافق حول مشروع القرار الفلسطيني لرفض الاتفاق على تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وتم الإعلان عن الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل في البيت الأبيض في 13 أغسطس/ آب، عقب محادثات قال مسؤولون إنها استغرقت 18 شهرا، وستصبح الإمارات ثالث دولة عربية توقع اتفاق سلام مع إسرائيل وتقيم علاقات رسمية بين البلدين، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).