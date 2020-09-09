الملك سلمان: حماية الأرواح والحفاظ على الوظائف أولى اهتمامات قادة العشرين

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، جاءت تأكيدات الملك سلمان، في اتصال هاتفي جمعه برئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، تناولا خلاله أعمال دول مجموعة العشرين، والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لتخفيف آثار جائحة كورونا.
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وشدد الملك سلمان على أن حماية الأرواح والحفاظ على وظائف الأفراد وركائز معيشتهم تأتي في مقدمة اهتماماتنا كقادة لدول مجموعة العشرين، وأن رئاسة بلاده للمجموعة تركزت في المقام الأول على مناقشة السياسات المتعلقة بالعمل، وحفظ الاستقرار المالي، وتقليل الاضطرابات التي تواجه التجارة وسلاسل الإمداد العالمية، وتقديم المساعدة لجميع الدول التي تتطلب تقديم المساندة والدعم.
وجاءت تأكيدات الملك سلمان، ضمن كلمته التي أُلقيت في افتتاح فعاليات قمة مجموعة تواصل العمال "L20" بمجموعة العشرين، وألقاها نيابةً عنه المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث أوضح أن مجموعة العمال قدمت مخرجات ترتقي بدورها الداعم للعمال في دول العشرين والعالم، حيث عدّت مصلحة العمال محورا أساسيا لجميع سياساتها واقتراحاتها في عملها خلال سنة الرئاسة السعودية.
وأعاد العاهل السعودي في الكلمة، التأكيد أن الأولويات القصوى والحالية للقادة هي مكافحة جائحة كورونا المستجد، وتبعاتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وأن جهود دول المجموعة هذا العام على عدة محاور من أهمها التعاون الدولي للوصول للقاح للفيروس وتحقيق العدالة والشمولية في توفيره للجميع مع مراعاة احتياجات الدول الأكثر فقرا.
وأكد الملك سلمان أن قمة الرياض المرتقبة تتطلع للخروج بحلول ومبادرات تعزز دور المجموعة فيما يتعلق بالاستجابة الدولية الموحدة لمواجهة جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
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