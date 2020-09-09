ظهرت مشوهة من الضرب... هل حدث هذا لناشطة معارضة للسيسي بعد اختفائها فعلا؟

وحمل المنشور الذي تضمن صورة من شطرين، الأولى لصورة للناشطة رضوى محمد بالفعل من أحد المقاطع التي صورتها بنفسها، لكن الآخر يتضمن صورة لسيدة أخرى ليست هي الناشطة.

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لكن بعد التحري والبحث، تبين أن صورة السيدة المعتدى عليها، ظهرت في مقطع فيديو نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قبل نحو 3 سنوات، وتعود لسيدة تعرضت للضرب من قبل حبيبها السابق.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع"، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن النيابة العامة المصرية أمرت بحبس رضوى محمد، لاتهامها بمشاركة جماعة إرهابية أهدافها، والتي أنشئت على خلاف أحكام القانون، بهدف تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، إلى جانب نشر أخبار كاذبة.