شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 فتيات إثر انقلاب قارب بولاية النيل الأبيض السودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقيت 3 فتيات بأعمار متفاوتة مصرعهن غرقاً جراء انقلاب قارب بمحلية السلام بولاية النيل الأبيض (150 كيلومتر جنوب العاصمة السودانية الخرطوم) جراء شدة الرياح وارتفاع منسوب مياه النيل.



وقال مدير إدارة الدفاع المدني بولاية النيل العقيد شرطة إبراهيم طه الشوش في تصريحات له: إن لجنة طوارئ الخريف بالولاية سبق أن حذرت من التنقل بالقوارب الصغيرة في هذه المدة ضمانا لسلامة المواطنين.



ودعا الشوش سائقي القوارب إلى استخدام وسائل السلامة لتفادي مخاطر الغرق في النيل، مؤكداً عدم مطابقة القوارب المستخدمة حالياً للمواصفات.