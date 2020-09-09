شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش يؤكد أهمية اتفاق السلام مع إسرائيل فى الوصول لحل للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى، أن قرار دولة الإمارات السيادى والاستراتيجى الإعلان عن معاهدة سلام مع إسرائيل يتضمن موافقة إسرائيلية بوقف ضم الأراضى الفلسطينية، الأمر الذى يشكل إنجازا وخطوة مهمة فى اتجاه السلام وتحقيقا لمطلب أجمعت عليه الدول الأعضاء والمجتمع الدولى، إلى جانب كونه أحد الأهداف الواردة فى مبادرة السلام العربية للتوصل إلى حل عادل ومستدام لهذه القضية، مشددا على أن هذه المعاهدة لن تكون على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف.

وشدد قرقاش، خلال كلمته أمام أعمال الدورة 154 عن بعد، لمجلس جامعة الدول العربية التى عقدت على مستوى وزراء الخارجية اليوم، على أن هناك فرصة حقيقية لإحياء جهود ومبادرات السلام حول قضية الصراع العربى الإسرائيلى وقال إن حل القضية بيد الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.

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