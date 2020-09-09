شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن استعدادها لاحتضان حوار يضم كافة الأطراف الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم: مستعدون لاحتضان حوار حقيقي بين كافة الأطراف الليبية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق أعرب وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، عن حرص بلاده على حث الفرقاء الليبيين على الانخراط في حوار شامل ترعاه الأمم المتحدة ويدعمه الاتحاد الإفريقي ودول الجوار من أجل طي صفحة الأزمة بما يحفظ أمن واستقرار ليبيا ووحدتها وسياستها وبما يوافق وطموحات الشعب الليبي في الامن والاستقرار والتنمية.

وقال بوقادوم، "انطلاقًا من روح التضامن مع الشعب الليبي الشقيق شاركت الجزائر بفعالية وعلى مختلف المستويات في كل الجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي؛ لا سيما مؤتمر برلين في يناير الماضي وهي تواصل حاليًا بالتنسيق مع جميع الأطراف الليبية ودول الجوار مساعيها الرامية إلى لم شمل الفرقاء الليبيين وتقريب مواقفهم للدخول في حوار شامل يفضي في النهاية إلى حل سياسي توافقي".