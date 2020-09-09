شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية تؤكد دعم الحوار "الليبى ـ الليبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفارة الأمريكية في ليبيا، دعم الحوار الليبي الليبي، كما أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا دعم وقف النار وسط ليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت المغرب، ضرورة دعم الحل السياسى لأزمة ليبيا بدلا من الخيار العسكرى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها ذكرت قناة العربية، فى خبر عاجل لها، أن المفاوضات الليبية فى المغرب تتوقف غدا على أن تستأنف الخميس.

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وفى وقت سابق بحث رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح مع وزيرة خارجية إسبانيا أرانتشا غونزاليس لايا، تطورات الأوضاع فى ليبيا وسُبل إنهاء الأزمة ودعم وقف إطلاق النار والوصول إلى حل سياسى، وأكدت وزيرة الخارجية الإسبانية - خلال اللقاء الذى عقد بمدينة (القبة) وفقا لـ(بوابة أفريقيا) الإخبارية - ضرورة تشكيل سلطة سياسية جديدة فى ليبيا كما تم طرحه فى مبادرة رئيس مجلس النواب، مشيرة إلى أنها ستحث بعثة الأمم المتحدة فى ليبيا للإسراع فى ذلك.

وشددت على دعمها لوضع آلية توزيع عادل لعائدات النفط، بما يُحقق العدالة بين الليبيين، وبما يخدم مصلحة الشعب الليبي.