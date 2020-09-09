شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تتخذ قرارا وزاريا بتصويب أوضاع منظمة المرأة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية ، أن وزراء الخارجية العرب اتخذوا قرارًا خلال أعمال الدورة العادية (154) لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، اليوم الأربعاء، يقضى بتصويب أوضاع منظمة المرأة العربية.

وأوضح السفير زكى، خلال مؤتمر صحفى في ختام أعمال الدورة العادية لمجلس الجامع العربية على المستوى الوزاري أنه لوحظ أن منظمة المرأة العربية تغرد خارج السرب العربى خلال الفترة الماضية خاصة أن آلية إنشاء المنظمة لم تتوافق مع آليات العمل العربى المشترك المعول بها داخل جامعة الدول العربية، لذا تم إضافة بند خاص بالمنظمة على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب وتم إصدار قرار على مستوى وزراء الخارجية بخصوص تصويب أوضاع المنظمة.

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وأكد اجتماع وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم اليوم، أهمية وضرورة تعزيز العمل العربي المشترك، وذلك عقب مناقشتهم عددا من القضايا العربية الهامة، في مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، وعددا من البنود السياسية والأمنية والاجتماعية والصحية والإدارية التي تهم العمل العربي المشترك ، وفي مقدمتها تطورات الوضع في ليبيا وبقية الأزمات السياسية على الساحة العربية، كما ناقش الوزراء التدخلات التركية والإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية.