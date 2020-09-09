"التعاون الإسلامى" تدين بشدة التفجير الذى استهدف موكب نائب الرئيس الأفغانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، الهجوم الذي استهدف موكب أمر الله صالح نائب رئيس الجمهورية الأفغاني، في العاصمة الأفغانية كابول، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وقدمت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) ، العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وأكدت الأمانة العامة تضامنها مع أفغانستان في مواجهة ظاهرة العنف والإرهاب والتطرف بجميع تجلياتها.
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