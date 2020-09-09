عبر تركيا.. 29 شاحنة مساعدات أممية تدخل إدلب

هطاي / الخليج 365



أرسلت الأمم المتحدة، الأربعاء، 29 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن الشاحنات دخلت الأراضي السورية، من معبر "جيلوه غوزو" في ولاية هطاي، جنوبي تركيا، الذي يقابله من الجانب السوري معبر "باب الهوى".

وقالت مصادر مطلعة، إن المساعدات الإنسانية ستوزع على المحتاجين في إدلب وريفها.

والإثنين، أرسلت الأمم المتحدة 39 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية إلى محافظة إدلب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.