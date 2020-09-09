3 قتلى بتفجير انتحاري أمام مطعم في مقديشو

مقديشو/ نور جيدي/ الخليج 365
قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون، الأربعاء، في تفجير انتحاري أمام مطعم بالعاصمة الصومالية مقديشو، بحسب مصدر أمني وشهود عيان.
وقال الشهود للأناضول، إن انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه أمام مطعم "بلو سكاي" قرب المسرح الوطني وسط مقديشو.
فيما قال مصدر في الشرطة للأناضول، طلب عدم نشر اسمه، إن المطعم كان مكتظا بالزبائن، والتفجير أودى بحياة ثلاثة أشخاص، حسب حصيلة أولية.
وأضاف أن مواطنين (لم يتمكن من تحديد عددهم) أصيبوا جراء التفجير، الذي سُمع دويه في أرجاء العاصمة.
وقال موسى عبدي، شاهد عيان، إن التفجير كان قويا وألحق أضرار مادية جسيمة بالمطعم، وإنه شاهد سبعة جرحى تم نقلهم إلى مستشفيات.
ولم تتبن أية جهة على الفور التفجير، لكن السلطات غالبا ما توجه أصابع الاتهام إلى حركة "الشباب" المتمردة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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