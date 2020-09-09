غزة.. "IHH" التركية توزع مساعدات إنسانية لفقراء ومرضى

غزة / محمد ماجد / الخليج 365
أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "IHH"، الأربعاء، توزيع مساعدات إنسانية لفقراء ومرضى بقطاع غزة، دعما لهم في ظل الحصار الإسرائيلي، وانتشار فيروس كورونا.
وقال مسؤول الإعلام في فرع "IHH" بغزة محمود الشرفا، للأناضول، إن الهيئة منذ 25 أغسطس/ آب الماضي، وزعت لعائلات فقيرة، وأطفال مرضى في مستشفى الرنتيسي التخصصي، 6400 وجبة طعام ساخنة.
وأضاف: "تم الأربعاء توزيع طرود غذائية على 530 عائلة فقيرة، إضافة لتوزيع 1140 طردا يحوي مواد تنظيف لمواجهة كورونا".
ولفت إلى أن الهيئة بصدد تقديم مزيد من المساعدات في ظل ما يعانيه أهالي غزة من حصار إسرائيلي وانتشار الفيروس.
ويعاني قطاع غزة، نقصا حادا في الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، إضافة إلى أزمة كهرباء حادة، وتصاعد لمعدلات الفقر والبطالة، جراء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ 2006.
وتفرض الحكومة في غزة (تديرها حركة "حماس") حظرا للتجوال في جميع مناطق القطاع، منذ 24 أغسطس الماضي، عقب اكتشاف تفشي كورونا داخل المجتمع.
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