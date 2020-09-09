رئيس تونس يبحث مع قائد "أفريكوم" تعزيز التعاون العسكري

تونس / عادل الثابتي / الخليج 365

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" ستيفان تونساند، تعزيز التعاون العسكري.

جاء ذلك خلال استقبال سعيد، تونساند في قصر قرطاج بالعاصمة، بحسب بيان للرئاسة التونسية، وصل الخليج 365 نسخة منه.

وذكر البيان أن "اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين تونس وواشنطن في شتى المجالات، ولا سيما في العسكري ومكافحة الإرهاب"، دون تفاصيل.

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ومنذ سنوات بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011)، يدور حديث عن وجود قواعد عسكرية لواشنطن جنوبي تونس، وفي محافظة بنزرت بأقصى الشمال، وهو ما تنفيه السلطات مرارا.

وخلال جلسة استماع برلمانية، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، قال وزير الدفاع حينها، عبد الكريم الزبيدي: "لا يوجد شبر من التراب التونسي خارج عن السيادة التونسية.. وكل الموجود هو في إطار تبادل عسكري مع عدد من الدول".

وفي سبتمبر/ أيلول 2018، نشرت دورية "ناشيونال إنترست" الأمريكية، مقالا عن مشاركة قوات مشاة البحرية "مارينز"، في عمليات قتالية مع قوات تونسية ضد مجموعات إرهابية في جبال محافظة القصرين (وسط) عام 2017.

وتحدثت وسائل إعلام أمريكية عن وجود قاعدة استطلاع جوية لواشنطن في القاعدة العسكرية سيدي أحمد، بمحافظة بنزرت، تضم طائرات استطلاع من دون طيار.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.