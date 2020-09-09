"الصحة" التونسية: 265 من الكوادر الطبية أصيبوا بكورونا

تونس/ علاء حمّودي/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة التونسية، الأربعاء، إصابة 265 من الكوادر الطبية بفيروس كورونا، من بين نحو 5400 حالة سجلتها البلاد منذ تفشي الوباء في مارس/ آذار الماضي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمع وزير الصحة فوزي مهدي، والمتحدثة باسم الوزارة نصاف بن عليّة، بمقر الوزارة في العاصمة تونس.

وقالت بن عليّة، إن 265 عنصرا من الكوادر الطبية وشبه الطبية أصيبوا بكورونا من بين نحو 5400 حالة في عموم البلاد.

وأكدت أن "الوزارة ستتخذ إجراءات عاجلة للحفاظ على سلامة الجيش الأبيض (الكوادر الصحية)"، دون تفاصيل أخرى.

وأوضحت أن 70 شخصا من مجموع الإصابات، يتواجدون داخل المستشفيات، بينهم 17 فقط يخضعون للرعاية في أقسام الإنعاش، في حين أن عدد الحالات الخطيرة غير مرتفع.

وأشارت بن عليّة، إلى أن "تونس تشهد في الفترة الحالية ارتفاع حلقات العدوى وعدد المصابين بالفيروس".

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بدوره، قال مهدي، خلال المؤتمر نفسه، إن الوزارة تعمل بجهد على توفير وسائل العلاج وتعزيزها، وتطوير قدرات مخابر التحاليل من تجهيزات وفرق عاملة.

وأوضح أن العمل مستمر لتوفير اعتمادات إضافية لتقليص ديون المستشفيات والصيدلية المركزية، وأن اجتماع الوزارة المزمع مع رئاسة الحكومة سيكون لهذا الغرض.

وأضاف أن هناك "جلسة للوزارة ستنعقد (دون ذكر موعد) لتحديد المداخيل والمصاريف وتحيين عدد الأسرّة الجاهزة لاستقبال المصابين".

وحث مهدي، التونسيين على عدم الخوف من تفاقم عدد الإصابات بكورونا، داعيا إياهم إلى التعامل بحذر.

وفي سياق متعلق ببدء الفصل الدراسي، قال مهدي إن الوزارة ستوفر صهاريج مياه لحوالي 300 مدرسة لا يتوفر فيها ماء صالح للشرب.

وأوضح أن "الصحة" تتواصل مع وزارتي الفلاحة والتجهيز، إضافة إلى منظمات دولية (يونيسف وأطباء بلا حدود)، لهذا الغرض تزامنا مع العودة المدرسية المرتقبة (15 سبتمبر/ أيلول الجاري).

وبحسب آخر إحصاء صدر عن وزارة الصحة، فإن إجمالي الإصابات بكورونا بلغ 5.417، منها 96 وفاة، و1.862 حالة تعاف.‎الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.