"أبوظبي" تُوجّه جميع فنادقها بتوفير الطعام اليهودي "الحلال"

زين خليل/الخليج 365-

أصدرت السلطات المحلية في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، تعليمات لجميع فنادق المدينة، بإدراج الطعام "الكوشر" (طعام حلال، وفقا للشريعة اليهودية) ضمن خياراتها، استعدادا لاستقبال السياح الإسرائيليين.

وأرسلت سلطات أبوظبي رسالة مكتوبة، إلى مديري جميع الفنادق في العاصمة الإماراتية بهذا الصدد، وفق ما أفادت به الأربعاء صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وجاء في الرسالة "تُنصح جميع الفنادق بتضمين خيارات طعام الكوشر في قوائم الطعام، بخدمة الغرف، وفي جميع منافذ الأطعمة والمشروبات في مؤسساتها".

وطُلب من جميع فنادق أبوظبي (نحو 160 فندقا)، الحصول على شهادة الكشروت (الوثيقة التي تثبت أن الطعام منتج وفق الشريعة اليهودية)، لتخصيص منطقة في جميع المطابخ، لإعداد الطعام المخصص للسياح اليهود.

من جانبه، رحّب رئيس المجلس اليهودي في الإمارات "روس كريل"، بقرار أبوظبي، وقال إنه "تعبير رائع عن الترحيب والضيافة"، وفق ذات المصدر.

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وقال كريل "في الأيام التي تلت الإعلان، عن اتفاق أبراهام (اتفاق التطبيع مع الإمارات)، في 13 أغسطس (آب)، بدأ منظمو الرحلات بالفعل في ترتيب جولات إلى الإمارات خاصة للعام المقبل، بما في ذلك عيد الفصح".

وفي سياق متصل قالت القناة السابعة الإسرائيلية (عاروتس شيفع)، القريبة من جمهور المستوطنين في إسرائيل، إن وزارة السياحة الإماراتية وجهت الفنادق في أبوظبي بالتوجه إلى Orthodox Union وهي إحدى المنظمات اليهودية الأرثوذكسية العاملة في الولايات المتحدة، والتي تشتهر بإصدار شهادة الكشروت، للحصول على الشهادة المذكورة.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، ينتظر توقيعه في 15 من الشهر الجاري في البيت الأبيض.

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

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