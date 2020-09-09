ألمانيا: المحاكمة السعودية بقضية "خاشقجي" افتقرت للشفافية

برلين / الخليج 365



أعلنت الحكومة الألمانية، الأربعاء، أن سير المحاكمة التي أجرتها المحكمة الجزائية السعودية، بشأن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، افتقرت للشفافية.

جاء ذلك ردًا على سؤال طرحه مراسل الخليج 365، للمتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا أديباهر، خلال مؤتمر صحفي عقدته، في المركز الصحفي الفدرالي بالعاصمة برلين.

وأوضحت أديباهر أن الخارجية الألمانية لم تتمكن من متابعة قضية مقتل خاشقجي في السعودية، ولم تحصل على أي معلومات بحق المدانين.



وأضافت: "سير القضية لم يكن شفافا، ما زالت هناك أسئلة تحتاج إلى أجوبة وتوضيح".



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ولفتت إلى أن الخارجية تتابع القضية وتنتظر تصريحا بشأن الحادثة، مشيرة إلى وجود دعوى قضائية بشأن مقتل خاشقجي في تركيا.



ولأن ألمانيا تعارض عقوبة الإعدام، رحبت أديباهر بعدم إصدار حكم الإعدام على المتهمين.



والاثنين، تراجعت محكمة سعودية بشكل نهائي عن أحكام الإعدام التي صدرت بحق مدانين في قضية خاشقجي، الذي قتل في إسطنبول قبل نحو عامين، مكتفية بسجن 8 بأحكام متفاوتة بين 7 - 20 عام، وغلق مسار القضية.



وصيف 2019، وثق تقرير أممي أعدته المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أغنيس كالامار، تورطا أوليا لولي العهد محمد بن سلمان بالقضية، مشيرة إلى وجود أدلة على ذلك تحتاج إلى مزيد من التحقيق.



وقتل خاشقجي ( 59عاما)، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

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