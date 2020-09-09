قطر تؤكد دعمها المستمر لتونس حتى تتجاوز الصعوبات

تونس / عادل الثابتي / الخليج 365

جددت قطر، الأربعاء، تأكيد دعمها لتونس حتى تتجاوز الصعوبات التي تمر بها.

جاء ذلك في تصريح للنائب العام القطري علي بن فطيس المري، خلال استقباله من جانب الرئيس قيس سعيّد، في قصر قرطاج بالعاصمة، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وأكد المري "دعم بلاده المستمر لتونس والوقوف إلى جانبها حتى تتمكن من تجاوز الصعوبات الظرفية التي تعيشها".

واعتبر أن ذلك "واجب تمليه علاقات الأخوة المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين."

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من جانبه، أعرب سعيّد، خلال اللقاء، عن "ارتياحه للمستوى المتميز الذي بلغته علاقات الأخوة والتعاون بين تونس وقطر، وحرصه على مزيد تطويرها في كافة المجالات".

وأشاد بـ"نتائج زيارة سمو أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى تونس يومي 24 و25 فيفري (فبراير/ شباط) 2020".

وأثنى سعيّد على "ما عبّر عنه سموّه (أمير دولة قطر) من استعداد للمساهمة في دفع مشاريع التنمية في تونس، ودعم بلادنا في مجابهة مختلف التحديات التي تواجهها، وآخرها تلك المتعلقة بمواجهة جائحة كورونا."

وتلقت تونس من قطر، في مايو/ أيار الماضي، مساعدات طبية لمواجهة كورونا، شملت مستشفى ميدانيا مجهزا بـ100 سرير، وشحنة مساعدات طبية تزن 10 أطنان.

وقطر من الدول القليلة التي تقدم مساعدات ملموسة لتونس منذ ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.