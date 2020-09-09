العراق.. فضّ اعتصام بالقوة لمطالبين بفرص عمل في بغداد

بغداد/علي جواد/ الخليج 365



فّضت قوات مكافحة الشغب العراقية، الأربعاء، بالقوة، اعتصاما لعشرات من خريجي كلية الإدارة والاقتصاد المطالبين بفرص عمل في المؤسسات الحكومية.



وقال شهود عيان للأناضول، إن قوات مكافحة الشغب تدخلت بقوة، وأبعدت العشرات من خريجي كلية الإدارة والاقتصاد من كلا الجنسين من أمام مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في منطقة "العلاوي" وسط بغداد.



وأضاف الشهود، أن قوات مكافحة الشغب "استخدمت الهراوات، والصعق الكهربائي لتفريق المحتجين"، مشيرين أن "عددا منهم أصيبوا بجروح جراء تعرضهم للضرب".



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ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.



وتوقفت الاحتجاجات في 17 آذار/مارس الماضي مع فرض السلطات حظر التجوال للوقاية من فيروس كورونا، إلا أن العشرات من المحتجين ظلوا معتصمين في خيامهم بساحات عامة ببغداد ومحافظات أخرى.



وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها ديسمبر/مطلع كانون الأول 2019، ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.

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