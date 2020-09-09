روبوتات روسية لحماية الصواريخ الاستراتيجية من التخريب

كشف قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الجنرال سيرغي كاراكاييف لصحيفة القوات المسلحة الروسية “كراسنايا زفيزدا” (النجم الأحمر)، أن فرقة كوزيلسك انتهت من تزويد أفواجها بوسائط الخفر الروبوتية، وذلك حسبما نشرت وكالة “سبوتنك” الروسية.

وبدأت قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية تحصل على التقنيات الروبوتية التي خصصت للقيام بأعمال الحراسة بعد أن أعلنت وزارة الدفاع في عام 2016 إجراء التجارب الناجحة على تقنيات إطلاق النار الروبوتية التي يبلغ مداها المجدي 400 متر، في فرقة كوزيلسك.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن الروبوتات أكدت فعاليتها أثناء التجارب حيث لم يتمكن عناصر التخريب الافتراضيون من الاقتراب من المنشآت التي تخفرها الروبوتات.

ويتسلح الحراس الآليون بالمدافع الرشاشة وقواذف القنابل (إر بي جي)، ويمكنهم أن يكتشفوا الأهداف ويطلقوا النار عليها بشكل أوتوماتيكي أو بشكل شبه أتوماتيكي وفقا للأوامر الصادرة عن مشغّلي أنظمة الخفر والحراسة.