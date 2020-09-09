“مدني جازان” تحذيرات بتكون سحب رعدية ممطرة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وذلك بتكون سحب رعدية ممطرة تؤدي بمشية الله الى هطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الاربعاء، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من جريان السيول مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ينتج عنها أتربة مثارة للغبار تتأثر بها الاجزاء الساحلية من البحر الاحمر باتجاه شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وجنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والاوسط بسرعة 15-42 كلم/ساعة وارتفاع للأمواج من متر إلى مترين ، مع تدني في مدى الرؤية والتوقعات بإستمرار التقلبات الجوية حتى يوم الاحد القادم.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بجازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر أثناء التقلبات الجوية ، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي تجمعات مائية، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية ، مع الحذر عند القيادة في الاجواء الغابرة ، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني https://www.998.gov.sa للمديرية العامة للدفاع المدني .

وأكد الغامدي أن قوات الدفاع المدني بالمنطقة تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة ومتابعة المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.