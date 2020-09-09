الرئاسة التونسية: قيس سعيد وقائد "أفريكوم" يبحثان مكافحة الإرهاب

وقالت وكالة الأنباء التونسية: "التقى الرئيس التونسي الجنرال ستيفن تاونساند، قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، اليوم الأربعاء".
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ولفتت الوكالة إلى أن اللقاء جرى بحضور وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي.
ونشرت وكالة "رويترز" للأنباء، في وقت سابق، أن الجيش الأمريكي قال، في 30 مايو/ أيار الماضي، إن الولايات المتحدة تبحث استخدام أحد ألويتها للمساعدة الأمنية في تونس، مشيرة إلى أن قوى إقليمية وعالمية تدخلت في الحرب الأهلية الليبية مما قاد إلى ما وصفته الأمم المتحدة بتدفق ضخم للأسلحة والمقاتلين إلى ليبيا وذلك في انتهاك لحظر السلاح.
لكن القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا ذكرت في بيان آخر، أن أن الوحدة التي سترسلها إلى تونس ستكون للتدريب فقط، ولن تكون لها مهام قتالية.
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