شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المردة في لبنان: العقوبات على وزير الأشغال السابق لن تؤثر علينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حزب المردة في لبنان، إن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على وزير الأشغال اللبناني السابق لن تؤثر علينا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق ، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء، عقوبات على الوزيرين اللبنانيين السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل لضلوعهما في "الفساد" ودعم ميليشيات حزب الله الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية، ووفقًا لموقع العربية، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان إن الولايات المتحدة تدعم شعب لبنان في مطالبته بإصلاحات، وستواصل استخدام كل السبل المتوافرة لديها لاستهداف من يقمعونه ويستغلونه.

وقالت الخزانة الأمريكية إن الوزيرين السابقين ما زالا فاعلين رغم خروجهما من الحكومة، وهما وزير الأشغال العامة في الحكومة اللبنانية السابقة يوسف فنيانوس ووزير المالية السابق علي حسن خليل، متعهدة بمحاسبة كل من يساعد حزب الله داخل الحكومة أو خارجها، ولافتة إلى أن 90 شخصية مقربة من حزب الله وضعت على قائمة العقوبات منذ 2017.