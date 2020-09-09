شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرى السودانية تعلن أن مناسيب النيل تسجل انخفاضًا فى معظم الأحباس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الري السودانية أن مناسيب النيل بدأت تسجل انخفاضًا في معظم الأحباس.

وأوضحت لجنة الفيضانات، في بيان اليوم الأربعاء، أن محطات الرصد الأرضية وصور الأقمار الاصطناعية بالهضبة الأثيوبية والسودان، أظهرت متوسطا للأمطار في أعلى حوض النيل الأزرق، يؤدي حجمه إلى انخفاض في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية - الأثيوبية ليوم غد الخميس، كما أن متوسط الأمطار في حوض نهر عطبرة، يؤدي إلى استقرار في وارد النهر.

وتوقعت اللجنة أن تسجل المناسيب ليوم غد الخميس، استقرارًا أو انخفاضًا في معظم القطاعات، داعية الجهات المختصة والمواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر، حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

وكان مجلس الأمن والدفاع السوداني قرر، يوم الجمعة الماضي، اعتبار البلاد "منطقة كوارث طبيعية"، وإعلان حالة الطوارئ في كافة أرجاء البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك على خلفية السيول والفيضانات التي ضربت البلاد، وخلفت أكثر من 100 وفاة، وأضرارا مادية بالغة.