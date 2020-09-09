شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل التونسى يوقف 22 مهاجرا غير شرعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوقف خفر السواحل التونسي 22 مهاجرًا غير شرعي في محافظتي المنستير وأريانة، ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الإيطالية، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

وفى شأن أخر، أعلن المتحدث باسم مكافحة الإرهاب في تونس، سفيان السليتي، اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة اعتقلت شخصين، على علاقة بالعملية الإرهابية التي هزت منطقة أكودة بمحافظة سوسة، وقال السليتي، في تصريحات نقلتها قناة "العربية الحدث"، إنه "تم إيقاف المتهم الأول وهو إمام جامع بأكودة، وذلك على خلفية شبهة رصـد دورية للحرس الوطني، أما المتهم الثاني فكان على علم مسبقا بالعملية الإرهابية، وعلى تواصل مع أحد منفذي الهجوم الإرهابي".