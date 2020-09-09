شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 720 حالة شفاء و28 وفاة و775 إصابة جديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المملكة العربية السعودية عن تسجيل 720 شفاء و28 وفاة و775 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، تسجيل 623 شفاء و30 وفاة و781 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب ما نشرته قناة " العربية " الاخبارية.

ومن جانب آخر، قال الدكتور محمد العبد العالى، متحدث وزارة الصحة السعودية، في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا، إن البلاد تشهد بحمد الله خلال الثلاثة أشهر الماضية تقريبًا نزولًا من أعلى المستويات التي رُصدت في يوم، لنسجل 10 أيام بحالات يومية دون الألف، مشكلًا ما نسبته 80%.

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وكشف متحدث الصحة فى مؤتمر صحفى، الأحد، عن تسجيل 895 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 756 حالة تعافي و32 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات 320.827 حالة، وحالات الشفاء 296.598 ، والوفيات 4.081.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة السعودية فى إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا ، تسجيل 791 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات 319.932 حالة، مقابل شفاء 779 حالة، ليصل إجمالى الحالات التي تماثلت للشفاء 295.842، وتوفى 34 حالة، ليصل إجمالى الضحايا 4.049 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

وفى وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 318319.

وأفادت الصحة السعودية، أن إجمالي حالات التعافى بلغ 293964، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 3982 حالة، فيما تم تسجيل 26 حالة وفاة، و1454 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.