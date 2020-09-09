شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الخارجية العرب يؤكدون تضامنهم مع لبنان في مواجهة كارثة تفجير "مرفأ بيروت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية العرب، أهمية التضامن الكامل مع لبنان في مواجهة كارثة تفجير "مرفأ بيروت" والذي يعتبر مرفقًا حيويًا ورئيسيًا بالنسبة للبنان لما له من دور تاريخي كصلة وصل تجارية هامة .

كما أكد المجلس -في بيان اليوم الأربعاء بشأن "التضامن مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة كارثة تفجير "مرفأ بيروت" أصدره في أعمال دورته العادية 154 التي عقدت برئاسة فلسطين- مواصلة دعم لبنان ومساعدته عل مواجهة تداعيات هذه الكارثة، داعيا إلى ضرورة كشف ملابسات هذا التفجير ومحاسبة المسئولين عنه.

ودعا مجلس وزراء الخارجية العرب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الإغاثة الانسانية إلى مواصلة جهود تقديم الدعم الإغاثي والإنساني للشعب اللبناني.

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وأكد المجلس أهمية دور الجامعة العربية ومؤسسة العمل العربي المشترك في تقديم كافة أشكال الدعم الإنساني والإغاثي إلى لبنان والمساهمة الفعالة في إزالة آثار هذه الكارثة وجهود إعادة الإعمار .