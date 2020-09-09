شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: الأمور فى المملكة تسير باتجاه انخفاض الإصابات بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العال، إن الموجات الإضافية لأي وباء تأتي بسبب التراخي ونأمل ألا تقع، موضحا أن الأمور في المملكة العربية السعودية بشأن فيروس كورونا تسير باتجاه إيجابي وتسير باتجاه انخفاض ونزول، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وجدد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، النصيحة للجميع بتحديث بياناته بتطبيق "توكلنا"، لافتا إلى أن هناك خدمات جديدة بالتطبيق.

وقبلها أعلنت المملكة العربية السعودية عن تسجيل 720 شفاء و28 وفاة و775 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

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وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، تسجيل 623 شفاء و30 وفاة و781 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حسب ما نشرته قناة " العربية " الاخبارية.

ومن جانب آخر، قال الدكتور محمد العبد العالى، متحدث وزارة الصحة السعودية، في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا، إن البلاد تشهد بحمد الله خلال الثلاثة أشهر الماضية تقريبًا نزولًا من أعلى المستويات التي رُصدت في يوم، لنسجل 10 أيام بحالات يومية دون الألف، مشكلًا ما نسبته 80%.