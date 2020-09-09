موسكو تستضيف مشاورات "روسية - فرنسية" حول الأزمة الليبية.. الجمعة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو ستستضيف، بعد غد الجمعة، مشاورات سياسية بين روسيا وفرنسا لبحث جهود تسوية الأزمة الليبية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن ميخائيل بوجدانوف، مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي قوله: "بعد يوم غد عمليا سيصل الفرنسيون إلى موسكو".



وأوضح بوجدانوف أنه من المقرر أن يبحث الجانبان القضايا المتعلقة بتسوية الأزمة في ليبيا على أساس قرارات مؤتمر برلين.

Advertisements



وتشهد ليبيا تصعيدا للنزاع الداخلي المستمر منذ العام 2011 وسط زيادة التوتر بين الأطراف الخارجية المنخرطة في الأزمة الليبية .



وكانت حكومة الوفاق الوطني الليبية قد أعلنت يوم 21 أغسطس الماضي، وقف إطلاق نار في كل الأراضي الليبية، داعية إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.