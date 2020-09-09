شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تعلن دعم جهود ومبادرات السلام في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية العُماني أن السلطنة تدعم جهود ومبادرات السلام في المنطقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وأكد وزير الخارجية العُماني دعم السلطنة الثابت للتطلعات والمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

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وفى وقت سابق بدأت اليوم الأربعاء أعمال الدورة (154) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب "افتراضيا" عن بعد برئاسة فلسطين خلفا لسلطنة عمان، ومشاركة وزراء الخارجية العرب ومن يمثلونهم، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، تناقش الدورة الوزارية العادية لمجلس جامعة الدول العربية عددا من القضايا العربية الهامة في مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية في ضوء المستجدات المتسارعة التي شهدتها في الآونة الأخيرة.