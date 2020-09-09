شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء الهند أعمال مجموعة الـ 20 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء الهند أعمال مجموعة الـ 20. وفى وقت سابق أفادت قناة "العربية" الإخبارية، في خبر عاجل، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، يبحثون هاتفيا أعمال مجموعة الـ 20 .

وأشاد جونسون من خلال اتصال مع الملك سلمان بقيادة السعودية لجهود دول الـ 20. وأعرب الملك سلمان لجونسون عن تطلعه لمواصلة جهود مواجهة الوباء.

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ومن جانب آخر، أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حرص المملكة على الوصول إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية لإحلال السلام، وهو المنطلق الأساسي لجهود المملكة، وللمبادرة العربية للسلام، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية .