شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: لم يتم التوافق فى اجتماع وزراء الخارجية على مشروع القرار الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، إن الحوار حول القضية الفلسطينية ومشروع القرار الإماراتى الإسرائيلى، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم، كان جادا وشاملا وأخذ بعض الوقت ولم يؤدى فى النهاية للتوافق حول مشروع القرار الذى كان مطروحا من الجانب الفلسطينى. Advertisements وأوضح السفير زكى، فى مؤتمر صحفى عقب الاجتماع الذى عقد بتقنية الفيديو كونفرانس، أن مشروع القرار الفلسطينى الخاص بالإعلان الإماراتى الإسرائيلى حصل عليه بعض التعديلات وتعديلات مقابلة وكانت هناك مطالب فلسطينبة لم تتحقق ، فرفض الجانب الفلسطينى أن لا يصدر مشروع القرار بشكل منقوص.

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