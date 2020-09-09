شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والسعودية يبحثان الاستعدادات لفتح منفذ "عرعر" الحدودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية عمر الوائلي، اليوم الأربعاء، مع سفير السعودية لدي العراق عبد الأمير الشمري الاستعدادات المتخذة لافتتاح منفذ عرعر الحدودي أمام الحركة التجارية بين البلدين الشقيقين.

وأكد الوائلي - في بيان للهيئة أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - عمق العلاقات التاريخية بين البلدين على مختلف الأصعدة، مثمنا دور المملكة ودعمها في الإنجاز المتحقق في المنفذ الحدودي، والذي يعد من المنافذ النموذجية، وتجهيزها بالبنية التحتية المتكاملة.

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وقال "إن افتتاح المنفذ أمام الحركة التجارية بين البلدين في الأيام القليلة القادمة سيعود بالفائدة الاقتصادية على كلا الطرفين تتبعها خطوات سريعة لتنشيط حركة المسافرين لأداء مناسك الحج والعمرة عبر المنفذ الحدودي".

ومن جمته، أبدى السفير الشمري سعادته لتوثيق أواصر الأخوة بين البلدين، التي تربطهم علاقات تعاون وتفاهم وأخوة على مر السنين، مؤكدا سعي المملكة العربية السعودية إلى توسيع نطاق التعاون التجاري بافتتاح منافذ حدودية أخرى، وأنها قيد الدراسة الجدية من القيادة السعودية.

واتفق الجانبان، وفقا للبيان، على توفير المستلزمات اللوجستية لاستمرار العمل في منفذ عرعر الحدودي، إضافة إلى تعزيز الواقع الأمني والعمل على تهيئة الموارد البشرية وزجها في دورات تدريبية لضمان الاستخدام الآمن والعلمي للأجهزة والمعدات المتوافرة في المنفذ لضمان انسيابية الحركة التجارية بين الجانبين.