شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تعلن تسجيل 4243 إصابة جديدة بفيروس كورونا و75 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، عن تسجيل 4243 إصابة بفيروس كورونا و75 وفاة حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، خلال خبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وقبلها أعلن العراق عن تسجيل 4894 إصابة جديدة بكورونا و3465 حالة شفاء و68 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أكدت وزارة الصحة العراقية فى إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا، فحص ( 22772) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق ، وتسجيل 3651 إصابة جديدة، ليصل إجمالى الإصابات 260370 حالة، مقابل شفاء 3301 ليصل إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء 198560 بنسبة 76.3 %، وتوفى 90 حالة، ليصل إجمالى حالات الوفيات 7512 حالة، منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.