شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني: الحوثي يحاول إسقاط مأرب بشائعات بعد إخفاقه عسكريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد معمر الإريانى وزير الإعلام اليمني، أن مليشيات الحوثي تحاول إسقاط مأرب بشائعات بعد إخفاقه عسكريا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق، علقت جماعة الحوثي في اليمن جميع رحلات الأمم المتحدة والرحلات الجوية الإنسانية إلى العاصمة صنعاء.
وقالت الحركة إن التعليق دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء. وقال خالد الشايف مدير مطار صنعاء "كمية النفط شحيحة جدا ولنا أكثر من ثلاثة أشهر ونحن نعاني من شح المشتقات النفطية وفعلا وصلنا إلى مرحلة الخطر".
وأضاف "أبلغنا مكتب المبعوث الأممي والمنظمات المعنية.. (لكن) لم نتلق ردا حتى هذه اللحظة".
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