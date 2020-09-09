شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعلقون الرحلات الجوية إلى صنعاء مع اشتداد الحرب الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت جماعة الحوثي في اليمن جميع رحلات الأمم المتحدة والرحلات الجوية الإنسانية إلى العاصمة صنعاء. وقالت الحركة إن التعليق دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء. وقال خالد الشايف مدير مطار صنعاء "كمية النفط شحيحة جدا ولنا أكثر من ثلاثة أشهر ونحن نعاني من شح المشتقات النفطية وفعلا وصلنا إلى مرحلة الخطر". Advertisements وأضاف "أبلغنا مكتب المبعوث الأممي والمنظمات المعنية.. (لكن) لم نتلق ردا حتى هذه اللحظة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يعلقون الرحلات الجوية إلى صنعاء مع اشتداد الحرب الاقتصادية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.